عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاربعاء 6-10-2021

العناوين



الأخبار

– انفجار المرفأ: التحقيق يدقّ أبواب القضاة… متأخّراً

– استعدّوا للحرائق هذا الأسبوع: نحو رقم قياسي جديد؟

– هل ينضم «الشراء العام» إلى لائحة القوانين التي لم تُنفّذ؟

– ترنّح الإمبراطورية

البناء

– فضائح هيمنة فايسبوك على الخصوصيات وانتهاك الأخلاقيات على المشرحة… هل الأولوية للربح؟

– سجال قانون الانتخابات حول مقاعد الاغتراب وتخفيض سن الاقتراع إلى اللجان غداً

– التحقيق في التحقيق يستعدّ لجولة ثانية… ونيترات عرسال تحاكي نيترات بعلبك

الديار

– البيطار يحدد جلسات لاستجواب النواب الثلاثة.. وتوجه لقرار ظني على قاعدة «اللهم اني بلغت»

– مفاوضات صندوق النقد الدولي : لبنان لن يلتزم بشروطه كاملة

– نيترات الأمونيوم في عرسال..السفير الايراني في السراي وشيا في العدلية

النهار

– المواجهة القضائية – السياسية تسابق ١٩ تشرين

– “إسرائيل” : لبنان لا يمكنه إملاء شروط في المحادثات البحرية.

الجمهورية



– الإتحاد الأوروبي :لإنتخابات في موعدها.

– انتخابات….. لن تغير شيئاً

– هل بدأ الارتياب في دعوى الرد

– أصحاب المولدات على خطى أصحاب المحطات.

اللواء



– المفاوضات مع الصندوق قيد الإعداد.. و«عض أصابع» أميركي – إيراني في لبنان

– عون يصرف النظر عن السفر إلى لندن.. والبيطار يحدّد مواعيد استجواب السياسيين الأسبوع المقبل

الاسرار

البناء

– توقعت مصادر نيابية ان ينتهي النقاش حول المقاعد النيابية الستة المفترضة لتمثيل المغتربين بالاتفاق على إلغائها، وأن تتمّ مقايضة مشاركة المغتربين الانتخابية على سائر المقاعد بتعديل سن الاقتراع باعتماد الأمرين أو بتأجيلهما بالتوازي…

– رأى دبلوماسي روسي سابق أنّ المناورة التركية الأذربيجانية المشتركة تأتي رداً على المناورة الإيرانية قرب حدود أذربيجان وتعبّر عن تأزم في العلاقة التركية مع إيران توازي التأزّم الروسي التركي، مضيفاً أنّ مستقبل إدلب لا يزال هو القضية الرئيسية في العلاقات الروسية الإيرانية مع تركيا…

النهار

– تؤكد مصادر وزارية ان الرياض ستفتح ابوابها لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من دون اي تعهد مسبق بالمساعدات.

– بدا زعيم سياسي محرجًا إزاء انتقاد المرشحين في مناطق لها خصوصيتها عائليًا وروحيًا ، وقد سمع كلامًا كبيرًا في الآونة الأخيرة حول هذه المسألة.

– قال رئيس حزب، ولدى سؤاله عما سيفعله بشأن أحد النواب في كتلته: لا يهمني 2000 صوت بل مبادئ الحزب ومواقفه.

الجمهورية



– نقل عن مرجع رسمي أنه عانى من نزاع بين قلبه وعقله حول خيار سياسي مفصلي.

– اكد مرجع بارز انه لا يطمح في العلاقة مع جهة إقليمية فاعلة الى أكثر من قيام علاقة ود بينه وبينها ولا يطلب شيئاً آخر.

– يرى مصدر ديبلوماسي أن الحوار بين دولتين إقليميتين يدور حول أي أولوية يجب اعتمادها للإستمرار فيه.

اللواء



– توقع دبلوماسي مشرقي أن يستمع وزير خارجية لدولة نافذة في لبنان باهتمام إلى وجهة النظر اللبنانية في ما خص أبعاد التداعيات السلبية لمفاوضات النووي على لبنان!

– بدأت وجهات النظر تتباين داخل الاجتماعات الوزارية مما يعني أن فريقاً ما لن يمضي على بياض في اتخاذ القرارات..

– تهتم دوائر غربية بجمع معطيات حول الجهات الأميركية داخل مؤسسات الدولة اللبنانية التي يعنيها حزب الله في حملته الجارية حالياً..

نداء الوطن

– علم ان مشكلة مستشفى أوتيل ديو مع الضمان الصحي تعود الى رفض الضمان دفع مبلغ 36 مليار ليرة مستحقة بدل تطبيب الموظفين منذ العام 2009 رغم الوساطات والوعود المتكررة أما استهدافه المستشفى بحجة قبضها فروقات فهو حركشة لتغطية التطاول والانحياز.

– طرحت بعض الجهات مصداقية المجلس الدستوري في النظر بصحة الطعون بالانتخابات النيابية القادمة: معربة عن خشيتها من تحول المجلس إلى هيئة ناخبة بعد أن تحول هيئة مشترعة وأقصى جان العيلة عن هيئة الشراء العام.

المصدر: صحف