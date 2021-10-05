تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني ناصر ابو حميد

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين من تفاقم الحالة الصحية للأسير ناصر ابو حميد، والذي يعاني من ورم في الرئة، لم تحدد طبيعته بدقة حتى اللحظة.

وقالت الهيئة، الاثنين، انه تم اعادة الاسير ابو حميد من مستشفى برزيلاي الاسرائيلي الى سجن عسقلان يوم الاربعاء الماضي، حيث رفض البقاء في المستشفى انتظارا لاجراء العملية الاسبوع المقبل، وذلك احتجاجا على الاجراءات والتقييدات والتشديدات التي كان يتم التعامل معه بها من قبل السجانين في الغرفة.

وقالت، ان الاسير ابو حميد كان مقيدا من احدى يديه واحدى قدميه بالسرير في المستشفى حتى اثناء اجراء الفحوصات والى حراسات مشددة ومستفزة.

واضاف الاسير ابو حميد خلال زيارة المحامي له اليوم، انه اجريت له عدة فحوصات في مستشفى برزيلاي قبل ايام وانه من المقرر ان تجرى له عملية الاسبوع القادم من اجل استئصال الكتلة، والتي ستصل مدتها ل ٣ ساعات حسبما تم ابلاغه من قبل الطبيب في المستشفى.

واوضحت الهيئة، ان الاسير ابو حميد ما زال يعاني من حالة صحية سيئة، اذ يعاني من سعال شديد بالاضافة لاستمرار فقدانه للوزن والتقيؤ ويشعر دائما بالخمول والهزل العام بالجسم وارتفاع شبه دائم في درجة الحرارة.

المصدر: موقع العهد