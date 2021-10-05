مصر تسجل 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 307569 من ضمنهم 259647 حالة تم شفاؤها، و17469 حالة وفاة”.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية، ارتفاعا ملحوظا في إعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

هذا وعممت الحكومة المصرية، في وقت سابق، إجراء تحليل طبي سريع للكشف عن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد للقادمين من الخارج، في حال اشتباه سلطات الحجر الصحي في المطارات ومنافذ الدخول البرية أو البحرية في إصاباتهم.

وتستطيع هذه التحاليل الكشف عن الحالات الإيجابية ـخلال فترة من 4 إلى 5 دقائق، فيما تُظهر سلبية الإصابة بشكل دقيق خلال 12 أو 15 دقيقة، وهي أشبه بمعدلات زمنية “سحرية” بالنسبة لسرعة الحصول على النتيجة.

المصدر: وكالة سبوتنيك