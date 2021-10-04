وصول رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية الى القاهرة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2021 - 00:24

وصول رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية الى القاهرة (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 3 October، 2021
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