وقفة احتجاجية لموظفي مستشفى صيدا

دعت لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي في بيان، الى “وقفة احتجاجية أمام مدخل الطوارىء في الحادية عشرة قبل ظهر غد الاثنين، بسبب الظروف السيئة ولإطلاع الرأي العام على تطورات التحرك”.

وأضاف البيان “اليوم هو الرابع على بداية الإضراب نتيجة عدم قبض المستحقات المالية من رواتب وغيرها، ومن المفترض أن نحصل غدا على أجوبة من وزارة الصحة وإدارة المستشفى بالنسبة إلى الرواتب المتأخرة والمفعول الرجعي والمنح المدرسية”. وأعربت اللجنة عن أملها أن “تكون الأجوبة إيجابية تجاه هذه المطالب المحقة، لأن الموظف لم يعد لديه القدرة على أن يؤمن قوته وقوت عائلته”.

المصدر: الوكالة الوطنية