وفد من حزب الله جال على رؤساء المصالح والدوائر الرسمية في سرايا صيدا

جال وفد من “حزب الله” برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر وضم الدكتور أحمد دكور وأحمد جبيلي، على رؤساء الدوائر والمصالح الرسمية في سرايا صيدا الحكومي، مطلعا على سير العمل فيها خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد ، والتي أثرت على آلية عمل الموظفين وانعكاسها سلبا على مصالح المواطنين.

وشملت الجولة في محافظة لبنان الجنوبي، أمين السجل العقاري، رؤساء مصالح الصحة، الاسكان، تعاونية موظفي الدولة، الزراعة الإقتصاد، المنطقة التربوية، طبابة قضاء صيدا ودوائر العمل، نفوس صيدا، التنظيم المدني ومكتب “الوكالة الوطنية للاعلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام