مقتل خمسة عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

أعلن الجيش في بوركينا فاسو أن خمسة من عناصره قتلوا الأربعاء بانفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذهم عملية استطلاع في مينتاو شمالي البلاد.

وقالت رئاسة أركان الجيش إن “وحدة عسكرية كانت تقوم بمهمة استطلاعية تعرضت اليوم الأربعاء قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر لهجوم بعبوة ناسفة”.

وأضافت أن العبوة انفجرت بإحدى عربات القافلة بينما كانت في طريقها إلى مينتاو، مشيرة إلى أن الحصيلة الأولية تفيد بمقتل خمسة جنود وإصابة واحد.

وأكد الجيش في بيانه أنه “أرسل على الفور تعزيزات برية وجوية لإخلاء الضحايا وتمشيط المنطقة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية