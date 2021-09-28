نصار جال في مركز تدريب الميدل إيست برفقة الحوت

قام وزير السياحة وليد نصار بزيارة ميدانية لـ”مركز التدريب والمؤتمرات في طيران الشرق الأوسط – ميدل إيست، في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، حيث التقى رئيس مجلس الإدارة محمد الحوت، واطلع منه على عمل الشركة، وأطلعه على “الخطة التي تقوم الوزارة بدراستها وإعدادها حول المطار، وتحديدا في ما يتعلق بالحركة السياحية فيه وبالسياح والمغتربين، لمتابعة حركتهم وتأمين الراحة الكاملة بما يساهم في تشجيعهم على القدوم”.

كما بحثا في “أسعار تأشيرات السفر وإمكانية تقديم أسعار مشجعة للسياح، وفقا للرزمة السياحية ضمن الخطة التي يتم إعدادها في الوزارة، وللمسافرين لحضور أو المشاركة في معرض إكسبو 2020 بدبي Expo2020”.

بدوره، أبلغ الحوت الوزير نصار عن “وضعه قاعات المؤتمرات الخاصة في المركز كافة بتصرف الوزارة والأنشطة المنوي القيام بها، بما يشجع السياحة في لبنان ويدعمها”.

من جهة ثانية، زار نصار وزير البيئة ناصر ياسين، واتفقا على “التعاون والتنسيق بين الوزارتين، خصوصا في ما يتعلق بالسياحة البيئية والمحميات الطبيعية في المناطق بهدف تنشيط السياحة الداخلية فيها وتنظيم أنشطة مشتركة بين الوزارتين، ووضع مكاتب وزارة السياحة حيث المحميات الطبيعية بتصرف وزارة البيئة”.

واستقبل نصار في مكتبه بالوزارة، السفير الإسباني خوسيه ماريا فيري، في زيارة تهنئة، بحثا خلالها في سبل التعاون السياحي بين البلدين لإعادة تشجيع السياح على القدوم من إسبانيا إلى لبنان، وذلك عبر تسهيلات لهم تحثهم على الزيارة، خصوصا لما للبلدين من تقاطع وتلاق في الثقافة والحضارة والعلاقات التاريخية. وقدم فيري دعوة إلى نصار للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO في تشرين الثاني المقبل في مراكش – المغرب.

والتقى عضو تكتل لبنان القوي عضو لجنة الزراعة والسياحة النيابية النائب إدي معلوف، الذي قدم إليه التهنئة، وبحث معه في إطلاق ورشة لتحديث التشريعات السياحية.

كذلك، التقى نصار المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، وبحث معه في سبل تعزيز دور المراقبين في الوزارتين، إضافة إلى الشرطة السياحية لتفعيل خطة العمل لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية بهدف حماية جودة الغذاء والأمن الغذائي للمجتمع.

كما التقى رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح رئيس بلدية جونية الشيخ جوان حبيش، واطلع منه على “الأوضاع العامة ضمن نطاق الاتحاد. وعرضا “كيفية تنشيط السياحة الداخلية في قرى وبلدات الاتحاد”، واتفقا على “التعاون بين الوزارة والاتحاد لإعادة تفعيل عمل مكاتب السياحة داخل الأقضية وإطلاق اللامركزية الإدارية فيها، ووضع خطة لتفعيل السياحة الداخلية في فصلي الشتاء والصيف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام