الجهاد الإسلامي تنعي شهداء فلسطين وتؤكد استمرار المقاومة والتصدي للعدو في كل مكان

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، شهداء فلسطين، مؤكدةً استمرار المقاومة والتصدي للعدو في كل مكان، وسيتحمل الاحتلال ثمن كل جرائمه وإرهابه بحق أرضنا وشعبنا.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي، على أن هذه الدماء الطاهرة الزكية لن تذهب هدراً، وسيتحمل الاحتلال ثمن كل جرائمه وإرهابه بحق أرضنا وشعبنا.

ونعت الحركة، كوكبة الشهداء الأبرار، الذين ارتقوا خلال اشتباكهم وتصديهم لقوات الاحتلال التي اجتاحت قرى القدس وجنين، والذين كان من بينهم الأخ المقاتل في سرايا القدس، أسامة ياسر صبح من بلدة برقين الذي استشهد وهو يقاتل على أرض برقين الباسلة، والمجاهدين الأبطال الذين استشهدوا في قرية بدّو غرب القدس الشهيد أحمد زهران ، والشهيد محمود حميدان، والشهيد زكريا بدوان.

واعتبرت أن هذه الجرائم التي تستهدف المقاومة المتصاعدة في الضفة، لن تفلح في النيل أو الحد من العمل الفدائي، بل إن التفاف الجماهير حول المقاومة سيزداد وستكون دماء الشهداء الطاهرة نبراساً لكل الأحرار ليحملوا السلاح ويدافعوا عن أرضهم وكرامتهم.

وأكدت الحركة، أن صمود الشعب الفلسطيني يتكامل ويتعاضد، ومعركة الأسرى التي تمضي في يومها الـ 21 على التوالي، قد شرعت أبواب انتفاضة الحرية، التي يزيدها الشهداء عنفواناً وقوة.

ورأت الحركة، أن هذه الجرائم تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأن نهج التسوية قد سقط، ولم يعد متسع للقبول بإضاعة أوقات أخرى في الارتهان لمسار العجز والفشل، وقد آن الأوان للعودة إلى النهج الكفاحي الأصيل، نهج الثورة والانتفاضة والمواجهة.

وقالت الحركة في بيانها “قدر الأحرار على هذه الأرض المقدسة والمباركة، ألا يتوقف عطاؤهم المتدفق وأن تمضي مقاومتهم وجهادهم مهما بلغت التعقيدات والتحديات، فتلك ضريبة الانتماء لفلسطين والدفاع عن ترابها المقدس، وعلى المجاهدين في كل مكان أن يستعدوا دوماً للتضحية والفداء”.

وأضاف “تستيقظ فلسطين اليوم مستقبلة صباحاً تتلون إشراقته بالتضحية ويختلط هواءه بعبق الصمود الفلسطيني وبدماء المجاهدين الأطهار التي سالت على ثرى القدس وجنين، معاقل المرابطين والأبطال، الذين يبرهنون كل يوم على حيوية هذا الشعب العظيم وتمسكه بأرضه ومقدساته.

المصدر: فلسطين اليوم