وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 580 إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2021 - 19:38
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شركة الأمانة بدأت تسليم المازوت الإيراني لعدد من الأفران في بلدات الحيصا - التليل - شربيلا - عكار العتيقة في شمال لبنان
وزارة الصحة العامة: تسجيل 9 حالات وفاة و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية حسين عبداللهيان سيزور بيروت في أقرب وقت ممكن
إندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال في قرية دير الحطب شرق نابلس
حركة حماس: الحكومة الصهيونية طلبت تدخل كل من تركيا وألمانيا وقطر ومصر في مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وسلطات الإحتلال
حركة حماس: خطاب عباس أمام الأمم المتحدة تضمن اعترافا واضحا بعجزه وفشله في تحقيق أي إنجاز عبر مسار أوسلو
أسرى حركة الجهاد الإسلامي لدى الإحتلال يعلنون حالة التمرد ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية
الإخبارية السورية: وحدات من الجيش السوري تدخل بلدتي داعل وإبطع بريف درعا لإعادة الاستقرار إليها
الرئاسة العراقية: نجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع "إسرائيل" وندعو الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني
الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: المقاومة لن تسكت عن الخيانة العظمى التي حصلت في أربيل
كتائب حزب الله: نؤكد على وجوب استمرار العمليات ضد الأوكار الصهيو-أمريكية لحفظ الأمن وتفويت الفرص على الخونة المطبعين
وزارة الثقافة العراقية: انعقاد مؤتمر التطبيع سابقة خطيرة تتعدى على الدستور ورأي الشعب العراقي
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: الحركة تقدر الموقف العراقي الرافض للتطبيع مع الإحتلال وانحيازه الدائم للقضية الفلسطينية
حكومة إقليم كردستان العراق: إجتماع "السلام والاسترداد" لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كردستان
حكومة إقليم كردستان: إجتماع "السلام والاسترداد" الذي عقد في أربيل أُقيم دون علم وموافقة ومشاركة الحكومة في الإقليم
ديوان الوقف السني في العراق: ندين بأشد العبارات جميع الخطوات الداعية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني
وسائل إعلام إيرانية: الاتفاقية النفطية بين إيران وفنزويلا تتضمن استبدال فنزويلا نفطها الثقيل بمكثفات الغاز الإيراني
السفير البرازيلي في طهران: يجب تفعيل العلاقات التجارية مع إيران رغم الحظر والعلاقات بين البلدين
وكالة "إيسنا" الإيرانية: الرئيس رئيسي وعد باستكمال عملية التطعيم وتلقيح نحو 70% من سكان إيران ضد كورونا خلال أيام
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: إنني سأبذل قصارى جهدي لخلق فرص للتعاون مع أنقرة
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: إنني سأبذل قصارى جهدي لخلق فرص للتعاون مع أنقرة
باريس وواشنطن تتفقان على "أهمية المضي قدما" في مشروع إصلاح ضريبي على الشركات العالمية
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 580 إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 2 ساعة
25 September، 2021
عاجل
الصحة اللبنانية
كورونا في لبنان
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وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 580 إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية
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