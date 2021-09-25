التلفزيون السوري: بدء عملية تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين وتسليم السلاح في بلدات سحم الجولان – حيط – جلين -المزيرعة بريف درعا الغربي في إطار اتفاق التسوية التي طرحته الدولة السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2021 - 17:20

التلفزيون السوري: بدء عملية تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين وتسليم السلاح في بلدات سحم الجولان – حيط – جلين -المزيرعة بريف درعا الغربي في إطار اتفاق التسوية التي طرحته الدولة السورية

منذ 42 mins 25 September، 2021
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