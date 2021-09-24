ميقاتي: أكدت للرئيس ماكرون تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها اللبنانيون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 16:46
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حزب الله يعلن وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى مرفأ بانياس
الرئيس عون يلقي عصر اليوم كلمة لبنان أمام الأمم المتحدة ويتناول فيها شؤون لبنان واعتداء العدو الجديد على حقوقه النفطية
رئيس الحكومة يبحث مع الرئيس الفرنسي في باريس كيفية معالجة الأزمتين المالية والاقتصادية وسبل المساعدة الفرنسية
رئيس مجلس النواب في حديث صحافي يدعو الحكومة لإعداد برنامج عاجل وتقديم إنجازات في الأشهر الثلاثة الأولى من عمرها
الرئيس بري: باب الإنجازات السريعة ليس مقفلا بل مفتوح على مصراعيه وليس ما يبرّر التأخر في ذلك تحت أي سبب أو عنوان
الرئيس بري: أول العناوين الكهرباء والاستقرار النقدي والمبادرة لإنهاء مشهد الطوابير أمام محطات المحروقات وتصحيح الأجور
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى: نشكر إيران وسوريا وقيادة المقاومة على كسر الحصار وتزويد لبنان بالمحروقات
الشيخ علي الخطيب: نحذر من مؤامرة خبيثة تحيكها أجهزة مخابراتية وجهات مشبوهة تعمل على تأليب اللبنانيين ضد المقاومة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لعبة المطبخ الأميركي مكشوفة بملف انفجار المرفأ
الشيخ قبلان: طريقة إدارة ملف التحقيق بانفجار المرفأ تزيد من الشكوك القوية للتلفيق وتدفع للمطالبة بعزل المحقق البيطار
شركة الأمانة تزود الافران في مدينة طرابلس بحاجتها من المازوت بعد توقف 6 مطاحن عن العمل وإقفال عدد كبير من الافران
إعلام العدو: اسرائيل تراقب بقلق نقل شاحنات وقود ايرانية الى لبنان بغطاء من حزب الله الذي نجح بفرض إرادته على أرض الواقع
محامي الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة المضرب عن الطعام: وضع القواسمة وصل لمرحلة الخطر وهو يعاني من هبوط حاد بنبضات القلب
وزير "الأمن الداخلي" في كيان العدو يعلن تشكيل لجنة تقصي حقائق في فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع العسكري
القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق: ملف تبادل الأسرى يشهد تطورا إيجابيا وقد يكون جاهزا خلال أسابيع
إعلام العدو: تكلفة مطاردة الأسرى الستة من سجن جلبوع تقدر بـ150 مليون شيكل وهي الأغلى في تاريخ "اسرائيل"
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: الاحتلال يحاول تفريق الحركة الأسيرة ولن ندخر جهدا لتحرير أسرانا البواسل
حرس الثورة الإسلامية: سنشهد تحقيق إرادة الأمة الإسلامية بطرد القوات الأميركية من المنطقة في القريب العاجل
50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط اجراءات اسرائيلية مشددة
وزير الخارجية الأميركي: ندرك أن المصالحة مع فرنسا بعد أزمة الغواصات ستستغرق وقتا وتتطلب عملا دؤوبا من جانب واشنطن
لجنة في الكونغرس الأميركي تستدعي 4 أشخاص من المقربين للرئيس السابق دونالد ترامب للحديث عن دوره في أحداث الكابيتول
صحيفة الغارديان: بريطانيا مسؤولة عن مقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بالغ خلال الحرب في أفغانستان
الشرطة الأميركية: قتيل و12 جريحا بسبب فتح مسلح النار في متجر قرب ممفيس بولاية تينيسي
استقالة مفوض الصحة في نيويورك وسط انتقادات له على خلفية التقليل من أعداد الوفيات بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين
موقع الشروق التونسي: الرئيس التونسي سيعلن السبت عن تركيبة حكومية جديدة برئاسة توفيق شرف الدين وتضم بغالبيتها أسماء جديدة
أذربيجان ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها أرمينيا بالتمييز العنصري والتطهير العرقي
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه تحذر من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما
الحكومة النيجيرية تعلن عزمها إنتاج 1.88 مليون برميل من النفط الخام يومياً في العام 2022
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
ميقاتي: أكدت للرئيس ماكرون تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها اللبنانيون
منذ 19 mins
24 September، 2021
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