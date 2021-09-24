ميقاتي لماكرون: لقد كنت إلى جانبنا عندما تم تنظيم ثلاثة مؤتمرات دولية لمساعدة لبنان برعاية فرنسا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 16:46

ميقاتي لماكرون: لقد كنت إلى جانبنا عندما تم تنظيم ثلاثة مؤتمرات دولية لمساعدة لبنان برعاية فرنسا

منذ 22 mins 24 September، 2021
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