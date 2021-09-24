الوزير بو حبيب التقى المنسقة الخاصة للامم المتحدة وسفيري روسيا وقبرص وديل كول

استهل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب نشاطه اليوم بلقاء مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي قالت بعد اللقاء :” زيارتي اليوم هي زيارة مجاملة، قدمت خلالها للوزير بو حبيب التهنئة لتوليه منصب وزير الخارجية. وتركز البحث على التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين والأمم المتحدة وتطبيق القرار 1701″.

وأوضحت انها قدمت الى الوزير بو حبيب “برنامج عمل الأمم المتحدة في لبنان في هذه السنة والسنة المقبلة، حيث سيكون التركيز على أهمية إجراء الانتخابات النيابية والدعم المطلوب من الأمم المتحدة ودور المغتربين في هذه الانتخابات ومشاركة الشباب فيها أيضا، والتي نود ان تحترم الدستور والقانون الانتخابي”.

وأشارت فرونتسكا الى انه ” تم البحث أيضا في المواضيع التي تخص السياسة الخارجية”. ووصفت بداية “التعاون بالممتازة”.

سفير روسيا

والتقى الوزير بوحبيب سفير روسيا الفيديرالية الكسندر روداكوف الذي نقل التهاني من نظيره الروسي سيرغي لافروف. وقال:”ناقشنا أمورا عدة، منها دولية. كما بحثنا في العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا، لاننا نود ان تعود هذه العلاقات الى ما كانت عليه قبل الازمة. ونتمنى النجاح للوزير بو حبيب في منصبه الجديد”.

سفير قبرص

كما التقى الوزير بو حبيب سفير قبرص لدى لبنان بانايوتيس كيرياكو في زيارة يروتوكولية، تم في خلالها البحث في الزيارة التي قد يقوم بها الى لبنان في وقت لاحق وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس .

اليونيفيل

وبحث وزير الخارجية مع قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان ستيفانو ديل كول، القضايا المتعلقة بعمل اليونيفيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام