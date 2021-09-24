الرئيس الايراني: أهم المؤهلات التي تتمتع بها محافظة ايلام هي الطاقات البشرية الفاعلة

ولدى وصوله الى مدينة ايلام صباح الجمعة في زيارة تفقدية للمحافظة، أوضح السيد رئيسي انه سيتخذ خلال هذه الزيارة خطوات مهمة تساهم في تطوير المحافظة على الاصعدة المختلفة. واشار الى موقع محافظة ايلام كونها تحد جمهورية العراق، داعيا الى تفعيل الاسواق الحدودية وتنشيط التبادل التجاري عبر الحدود الأمر الذي سيزيد من صادرات هذه المحافظة الى العراق.

من جانب آخر، اشاد رئيس الجمهورية “بالمواقف البطولية لأهالي محافظة ايلام في الحرب التي فرضها نظام صدام البائد على ايران في ثمانينيات القرن الماضي”.