قوى الأمن: توقيف 4 أشخاص للاشتباه في سرقتهم كابلات كهربائية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“نتيجة عمليات الرصد والتعقب، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، في بلدة غريفة – الشوف، 4 أشخاص للاشتباه فيهم بسرقة كابلات كهربائية، وهم كل من: ح.م (من مواليد عام 1979، لبنانية)، ع.م (من مواليد عام 1997، لبناني)، ج.خ (من مواليد عام 1986، لبناني)، ش.م (من مواليد عام 1969، لبناني).

ضبط في حوزة ش.م 3 غرامات كوكايين، وورقة نقدية من فئة 100 ألف ليرة لبنانية مزيفة، وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكرات عدلية بجرائم مخدرات.

كذلك تبين أن ع.م مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم نشل.

بالتحقيق معهم من قبل فصيلة بعقلين، أنكروا علاقتهم بقضية السرقة، واعترفوا بتعاطي المخدرات.

أودعوا القطعات المعنية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام