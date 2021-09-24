التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على طريق المنارة عين المريسة بسبب التوافد الى محطة محروقات في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 08:40

التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على طريق المنارة عين المريسة بسبب التوافد الى محطة محروقات في المحلة

منذ 17 mins 24 September، 2021
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