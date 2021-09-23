تقرير مستشفى رفيق الحريري: 28 إصابة و14 حالة حرجة ووفية واحدة و794 لقاحا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2021 - 19:34

تقرير مستشفى رفيق الحريري: 28 إصابة و14 حالة حرجة ووفية واحدة و794 لقاحا

منذ 34 mins 23 September، 2021
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 330
AstraZeneca: 464

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 368 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 28

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1347 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 14

– حالات وفاة: 1

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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