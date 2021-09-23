الصحة اللبنانية : 602 إصابة كورونا جديدة و7 وفيات خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2021 - 17:16
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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً للوفد اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
اجتماع بعبدا خُصص لتقويم مسار المفاوضات بعد توقيع العدو عقود تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات بالمنطقة المتنازع عليها
وزير الداخلية بسام المولوي يبحث مع رئيس الجمهورية الأوضاع الأمنية والتحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة
وزير الطاقة والمياه وليد فياض يقترح خطة دعم للنقل العام وتخصيص جزء من أموال صندوق النقد لبناء شبكة أمان اجتماعية
كهرباء لبنان: إنتاج الطاقة الى ما دون 500 ميغاواط ومخاطر من الانقطاع الشامل أواخر أيلول بعد نفاد الخزين من المحروقات
نقيب أصحاب الأفران بجبل لبنان: الأفران والمطاحن تشكو من عدم توافر المازوت إضافة الى الطحين ما تسبب بإقفال العديد منها
هيئة التنسيق النقابية: مستمرون بمقاطعة العام الدراسي والمسؤولية عن ضياعه تتحملها الحكومة في حال المماطلة بتنفيذ المطالب
أكثر من 80 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي يعتصمون في ساحة معتقل النقب مطالبين بالعودة لمجريات الأمور قبل عملية نفق الحرية
نادي الأسير: استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة بعد مروره بمرحلة صعبة في سجون الاحتلال أصيب خلالها بسرطان الدم
نادي الأسير: الاحتلال هو المسؤول عما وصل إليه الأسير مسالمة الذي تعرض للإهمال الطبي في السجن
مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به ويؤدون طقوسا تلمودية
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: تحرير محافظة البيضاء من العناصر التكفيرية في عملية "فجر الحرية"
العميد سريع: قواتنا نجحت بتحرير الصومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مكيراس بمساحة تقدر بـ2700 كلم مربع خلال 48 ساعة
العميد سريع: وقوع قرابة الـ230 من العناصر التكفيرية ومرتزقة العدوان ما بين قتيل ومصاب خلال عملية "فجر الحرية"
العميد سريع: تدمير وإعطاب 10 مدرعات وآليات مختلفة واغتنام عتاد عسكري كبير والسيطرة على 7 مواقع عسكرية
العميد سريع: عملية فجر الحرية استهدفت بالدرجة الأولى ما تبقى من أوكار لعناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش المرتبطة بالعدوان
وكالة سانا: دخول وحدات الجيش السوري بلدتي تل شهاب وزيزون بريف درعا جنوب البلاد
الخارجية الإيرانية: المحادثات بين طهران والرياض كانت جيدة بشأن العلاقات الثنائية وحققت "تقدما جادا" بشأن أمن الخليج
الخارجية الإيرانية: المحادثات لم تتوقف أبدا وبعد تولي حكومة الرئيس رئيسي مهامها تم تبادل الرسائل على المستوى المناسب
الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون يبحثان هاتفيا أزمة الغواصات الأسترالية
بيان مشترك للإليزيه والبيت الأبيض: بايدن وماكرون قررا إطلاق عملية تشاور معمّق ترمي لتأمين الظروف التي تضمن الثقة
مسؤولة أميركية: وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي يعقدان اجتماعاً ثنائياً الخميس في الأمم المتّحدة
الناطق باسم الحكومة الفرنسية: الأزمة بين باريس وواشنطن ليست تجارية وصناعية بقدر ما هي أزمة سياسية واستراتيجية
وزير الاقتصاد الفرنسي: أزمة الغواصات أظهرت أن الاتحاد الأوروبي لم يعد بإمكانه الاعتماد على أميركا لضمان حمايته
وزير الخارجية الإيراني يدعو نظيرته البريطانية الى تسديد بلادها المستحقات المترتبة عليها إزاء إيران منذ نحو 4 عقود
إجتماع بين وزيري خارجية إيران وسوريا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن: واشنطن تسعى لمعالجة جميع المخاوف بشأن إيران
رويترز: السلطات السودانية تعلن مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضي السودان
الأمين العام للأمم المتحدة: الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي "تريد جميعها أفغانستان مستقرّة"
مدير عام منظمة الصحة العالمية: نحو 50 % من الأطفال في أفغانستان يعانون من سوء التغذية
أنطونيو غوتيريش: النظام الصحي في أفغانستان على شفا الانهيار وإذا لم تتخذ إجراءات فورية سيواجه البلد كارثة إنسانية محدقة
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر للمسنين وأولئك "المعرّضين للخطر"
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه تحذر من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما
الحكومة النيجيرية تعلن عزمها إنتاج 1.88 مليون برميل من النفط الخام يومياً في العام 2022
الرئيس المكسيكي يدعو الولايات المتحدة إلى التحرك لحل أزمة الهجرة الحالية
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
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الصحة اللبنانية : 602 إصابة كورونا جديدة و7 وفيات خلال 24 ساعة
منذ 35 mins
23 September، 2021
عاجل
الصحة اللبنانية
كورونا في لبنان
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