السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي للمنار: سياسة دمشق هي التكامل مع بيروت خصوصًا في هذا الوضع الإقتصادي والعقوبات التي تطال البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2021 - 21:56
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الرئيس عون: لبنان سيبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة
الرئيس عون جدد التزام لبنان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية
الرئيس ميقاتي ترأس اجتماع عمل للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها في وقت قريب
السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي للمنار: خط التواصل فُتح بين سوريا ولبنان وسيستكمل ومصلحة لبنان تقتضي تفعيله
السفير علي: تعاطي الحكومات اللبنانية المتعاقبة مع سوريا كان مرتبكا واليوم بات الوضع أفضل بعد زيارة الوفد الوزاري مؤخراً
السفير السوري: فتح الحدود بين سوريا ولبنان قد يكون قريباً وهناك تنسيق أمني بين البلدين على طرفي الحدود
اجتماع السراي بحث أيضا في آلية تأمين الاعتمادات اللازمة لتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول
وزارة الطاقة: سعر البنزين 98 اوكتان 209.300 ليرة لبنانية للعشرين ليترا، و95 اوكتان 202.400 ليرة
وزير الطاقة وليد فياض يحذر المحطات التي تسلمت الوقود من عدم استئناف التعبئة ويطلب من وزير الداخلية إلزامها ببيعها كاملة
شركة الأمانة توزع المازوت الإيراني المقدم من حزب الله مجاناً على مستشفيات حكومية في البترون واهدن وبشري والضنية
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: القوات المسلحة أفشلت المحاولة الانقلابية وقبضت على مدبريها
وزير الري المصري: تصدير عداوات خارجية لمصر فيما يتعلق بسد النهضة يعد تفكيرا وتصورا خاطئا
الرئيس التونسي يقرر مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب واستمرار رفع الحصانة عن أعضائه
وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل يلتقي نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان في نيويورك
"طالبان" تطلب إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
مصدر أمني في حركة طالبان: انفجار في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان
بايدن يرفض الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا
قائد القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي الجنرال غلين فانهيرك: روسيا تشكل التهديد العسكري الرئيس للولايات المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحث الصين والولايات المتحدة الأميركية على التفاهم والتحاور
البيت الأبيض: ماكرون وبايدن قررا عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل
مقتل 9 مدنيين على الأقل في هجوم لجماعة "بوكو حرام" على قرية في جنوب غرب تشاد
منظمة الصحة العالمية: دلتا تطغى على سائر متحورات كورونا في العالم
الصين تعلن عن بؤرة جديدة محتملة لانتشار كورونا
هزة أرضية بقوة 5.6 درجات بالقرب من سواحل أستراليا
الأرصاد الجوية في لبنان: طقس ماطر وعاصف ابتداء من مساء هذا اليوم وحتى مساء الجمعة
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي للمنار: سياسة دمشق هي التكامل مع بيروت خصوصًا في هذا الوضع الإقتصادي والعقوبات التي تطال البلدين
منذ 1 ساعة
22 September، 2021
السفير السوري
العلاقات اللبنانية السورية
المنار
سوريا
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