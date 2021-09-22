أنباء عن وقوع انفجار في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2021 - 10:44

أنباء عن وقوع انفجار في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان (وكالة يونيوز)

منذ 51 mins 22 September، 2021
أخبار موقع المنار

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