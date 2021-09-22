غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2021 - 08:28
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقوم بزيارة فرنسا يوم الخميس ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة
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السيد ابراهيم رئيسي: العقوبات على إيران لم تبدأ مع البرنامج النووي بل قبل ذلك وواجهت عقوبات طبية غير إنسانية خلال كورونا
الخارجية الإيرانية: ستستأنف محادثات فيينا في الأسابيع المقبلة وقد أبلغنا بقية الأطراف بالأمر قبل انطلاق المحادثات
الرئيس الأمريكي جو بايدن: نحاول مع مجموعة 5 + 1 للتفاعل الدبلوماسي مع إيران والعودة الى الاتفاق النووي
بايدن: مستعدون للعودة الى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي إذا اتخذت إيران نفس الإجراء والالتزام بمنع امتلاكها سلاح نووي
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الرئيس مهدي المشاط: الثورة الآن على مشارف مرحلة جديدة ترتكز على دفعات إضافية من البناء والتأهيل والتدريب والتطوير
الرئيس المشاط: الأسلوب الأممي والدولي واحد من أهم أسباب إطالة الحرب في اليمن باعتباره أسلوب يفتقر للحياد والموضوعية
سانا: بدء عملية تسوية أوضاع عدد من المطلوبين والمتخلفين عن الخدمة والفارين في تل شهاب بريف درعا الغربي
الجيش السوداني يعلن عن إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة واعتقال ضباط لتورطهم فيها
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الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب قيام الأخيرة بأعمال معادية لسيادة ووحدة الدولة الجزائرية .
فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن رفضها إجراء الانتخابات الجزئية في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة ,
العميد سلامي:إيران تجهزت لمواجهة الامبراطورية الاكبر وهي أميركا والقوى الصغيرة مثل الكيان الصهيوني لا تاتي ضمن معادلاتنا
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مفاوضات فيينا المتوقفة ستبدأ من جديد خلال "الأسابيع القليلة القادمة
السيد إبراهيم رئيسي : لولا تضحيات الشهيدين سليماني والمهندس، لكان تنظيم داعش جار أوروبا على ساحل المتوسط
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 48 mins
22 September، 2021
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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