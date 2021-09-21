فلسطين المحتلة : 24 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 17:48

فلسطين المحتلة : 24 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم

منذ 1 ساعة 21 September، 2021
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