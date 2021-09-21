الرئيس التونسي قيس سعيد : سيتم تقديم قانون جديد للانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 01:34
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مجلس النواب اللبناني يعطي الثقة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأكثرية 85 صوتاً من أصل 100
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: الكلام لن يحل معاناة اللبنانيين ولكن سنتوجه للعمل الجاد لإخراج البلد من الظلمة التي هو فيها
ميقاتي: نؤكد حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: قرار تأمين المازوت من ايران هو قرار لبناني سيادي يكرس حق الدفاع المشروع عن النفس وعن السيادة
النائب محمد رعد: تم توظيف الازمة الاقتصادية للنيل من المقاومة وواشنطن عملت على شراء الذمم وتحريض اللبنانيين على بعضهم
النائب رعد: نمنح الحكومة الثقة وسنتعاون معها والازمة الداخلية تبقى قابلة للانفراج والحل وللتوصل الى تسوية مرضية للجميع
النائب رعد: سنتابع مع الرئيس بري موضوع تلزيم العدو لشركة تنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر لمنعه من تحقيق مآربه
النائب فضل الله: الهمّ الطاغي للناس توفير العيش وعدم الوقوف أمام محطات الوقود وتأمين الدواء وهذا يجب أن يكون همّ الحكومة
النائب جبران باسيل: سنعطي الحكومة الثقة من باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها
زوارق الاحتلال الصهيوني تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر رفح جنوب قطاع غزة
إعلام العدو: مصلحة السجون بسجن جلبوع تقرر تعزيز السجن بحراس من سجون مختلفة سيجرون عمليات تفتيش وعد للأسرى الأمنيين
جيش العدو يعلن رفع حالة التأهب خلال فترة "الأعياد اليهودية" الحالية تحسبا من وقوع عمليات في الضفة الغربية
وزير الدفاع الإيراني: الشعب الإيراني وبلا شك سيرد بقوة على أي إجراء أحمق للعدو وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء
الحرس الثوري الإيراني: تدمير مقرات للجماعات المعادية للثورة في كردستان العراق بالقذائف الذكية ردا على تحركاتها الحدودية
مساعد القائد العام لقوات الحرس الثوري: سيتم استخدام الأجهزة الروبوتية في الخطوط الأمامية بالقتال البري للسنوات المقبلة
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تداعيات وعواقب الاتفاق الأمني الأسترالي-الأميركي-البريطاني
الكرملين: زيارة مرتقبة للرئيس التركي الى موسكو لبحث العلاقات الثنائية والقضايا السورية مع الرئيس الروسي
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يدعو الشعب اليمني الى الخروج الثلاثاء لاحياء الذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر
السيد الحوثي: خروج شعبنا سيعبر عن ثباتنا على موقفنا وثقتنا بالله وبنصره ويجب علينا التعاون في رفد الجبهات
السيد الحوثي: الوضع الداخلي سيتحسن من خلال اصلاح مؤسسات الدولة والانتصارات العسكرية ستتزايد
شركتا فايزر وبايونتيك: لقاح فايزر المضاد لكورونا آمن ومنح استجابة مناعية قوية للأطفال بين سن 5 و11 عاما
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يتقبل التعازي برحيل آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الثلاثاء 21/9/2021 بمقر المجلس
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يتقبل التعازي برحيل آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الثلاثاء 21/9/2021 بمقر المجلس
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس التونسي قيس سعيد : سيتم تقديم قانون جديد للانتخابات
منذ 2 ساعة
20 September، 2021
قَيس سعَيِّد
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