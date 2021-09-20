الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد مواصلة مساعيها لبلوغ حل مرض لأطراف اتفاق إيران النووي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أن “الوكالة تعمل على تمهيد الطريق لجهود دبلوماسية للتوصل إلى وضع مرض لأطراف الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي في إشارة لمخاوف أطراف دولية من سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية، فيما تشدد طهران بالمقابل على ضرورة أن تتجنب الوكالة تسييس عملها”.

وقال غروسي، في مؤتمر صحافي الاثنين، “نمهد الطريق لجهود دبلوماسية للتوصل لوضع مرض فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”. ومن ناحية أخرى، أكد أن “الجهود مستمرة بالنسبة للبرنامج النووي لكوريا الشمالية المنطلق سريعا والذي يعد انتهاكا صارخا للقرارات الأممية”.

من جانبه، أكد مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، ضرورة أن تتجنب الوكالة الدولية للطاقة الذرية “تسييس عملها” وتحرص على “المهنية والاحترافية والحيادية”. وأضاف أن “أي هجوم يستهدف منشآت نووية يعد خرقا للقوانين الدولية”، مؤكدا أن “الوقت حان بالنسبة للولايات المتحدة أن تصحح سياستها الخاطئة وترفع العقوبات الواقعة على إيران بطريقة فعالة”.

هذا ويعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورتها الـ65 بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا الاثنين، بمشاركة 173 دولة.

وتبحث أعمال هذه الدورة على مدى خمسة أيام الإنجازات الرئيسية في عمل الوكالة وبرامجها للعام المقبل فيما يتصل باستخدام الذرة للأغراض السلمية وتعزيز برامج الوكالة في مجالات الطاقة النووية والإشعاع والنقل السلمي والتخلص من النفايات، وسبل تعزيز أنشطة الوكالة في مجال العلوم والتقنية والأمن النووي وتطبيق الضمانات.

المصدر: سبوتنيك