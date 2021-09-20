اللواء باقري يحذر الكيان الصهيوني من مغبة أي عدوان على اراضي ومصالح ايران

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، أن مسؤولي الكيان الصهيوني يعلمون أن “أي اعتداء على اراضي ومصالح ايران سيواجه برد حازم من قبل ايران وليس بإمكان كيانهم الصمود أمام محور المقاومة”.

وفي كلمته الاثنين خلال مراسم تقديم الرئيس الجديد للجامعة العليا للدفاع الوطني العميد أحمدي مقدم، قال اللواء باقري “نحن الآن في الذكرى الـ 30 لانهيار الاتحاد السوفياتي وقد تصورت اميركا خلال العقود الثلاثة هذه أنها قادرة على زعامة العالم في عالم أحادي القطب وخلال هذه الفترة وقعت العديد من الحروب والتهديدات خاصة جنوب غرب آسيا منها العراق واليمن إضافة الى افغانستان”.

وأضاف أن “الأميركيين ادعوا زعامة النظام العالمي إلا أن إرادة الباري تعالى كانت على النقيض من ذلك وفي ظل جهود محور المقاومة وقعت احداث على العكس مما ارادوا والأحداث الأخيرة اثبتت الفشل الحاسم لهذه الاستراتيجية وهي انهم قادرون على زعامة عالم احادي القطب”.

وفي الاشارة الى أحداث افغانستان، قال إن “افغانستان انموذج واضح لمصير حكومة باعتمادها على اميركا وادارتها الظهر لجميع اشكال التعاون والتوجهات الاقليمية والجوار آلت الى هذا الوضع بحيث فقدت جيشها وسيادتها في غضون 10 أو 11 يوماً ومن ثم هربت”.

ونوه الى “خروج اميركا المذل من أفغانستان بعد 20 عاماً من تواجدها فيها”، مضيفاً أن “هروب اميركا المذل من المنطقة شاهد على هذا الأمر وليس ببعيد مثل هذا المصير لعدد آخر من الدول التي تمضي في هذا المسار ووضعت كل اعتمادها على اميركا”.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار اللواء باقري الى انضمام ايران بصفة دائمة العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، قائلاً “سنشهد من الآن فصاعداً تعددية الأقطاب وأن انضمام ايران لمنظمة شنغهاي والقدرة الموجودة في هذه المنظمة مؤشر لوجود دول اخرى قيد التبلور وأداء الدور في الساحة العالمية بموازاة اميركا”.

وقال إن “اموراً ممتازة ستحصل في ظل وجود دول مثل الصين والهند وايران ودول اخرى في منظمة شنغهاي للتعاون”. واشار الى اجراءات الكيان الصهيوني قائلاً إن “الكيان الصهيوني باغتصابه أرض فلسطين تصور أنه باعتماده على قوة اميركا قادر على المضي في مسار النمو واكتساب المزيد من القدرة ومنّى النفس بإقامة العلاقات مع عدد من الأنظمة الحقيرة والعميلة في المنطقة، إلا أن أحداث افغانستان وسائر الأحداث في محور المقاومة والهزائم المتتالية لهذا الكيان القاتل للأطفال مؤشر الى أن مستقبلاً جيداً لا ينتظره”.

واشار اللواء باقري الى” زيارات مسؤولي الكيان الصهيوني واحدا تلو اخر الى اميركا خلال الايام الاخيرة للطلب منها اتخاذ موقف اكثر جدية ضد ايران ومحور المقاومة الا انهم واجهوا الرد بأنهم عليهم هم انفسهم التفكير بهذه القضية”، قائلاً “حينما يطلق مسؤولو الكيان الصهيوني التهديدات يعلمون هم انفسهم جيداً أن اي اعتداء على ارض ومصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية سيواجه برد ايران الحازم والقاطع ولا طاقة لكيانهم بالصمود امام فصائل المقاومة مثل حماس والجهاد الاسلامي”.

وأكد أن “الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتمد على الباري تعالى فقط”، مضيفاً أنه “في ظل الطاقات العالية فإننا بحاجة الى الأبحاث ودعم تنظيم أمور البلاد الاستراتيجية، وأن لهذه الجامعة مسؤولية جسيمة في المضي بهذا المسار”.

المصدر: ارنا