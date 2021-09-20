‘طالبان’ تأمر النساء العاملات في كابل بالبقاء في البيت

أعلن القائم بأعمال عمدة كابل حمد لله نعماني، إن حركة “طالبان” أصدرت أوامر للنساء العاملات في الوظائف التي يمكن أن يشغلها الرجال، بملازمة بيوتهن وعدم الخروج للعمل.

ووفقا له يوجد 2.9 ألف شخص موظف في المدينة 27% من النساء يعملن في الإدارات وفي مجالات البناء والهندسة.

وقال نعماني: “لقد سمحنا للنساء اللواتي لا يمكن استبدالهن برجال في العمل، أو يعملن في وظائف ليس للرجال، بالعودة إلى العمل”، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء هن النساء اللاتي يعملن في دورات المياه المخصصة للنساء في المدينة، حيث لا يسمح للرجال بالعمل فيها.

المصدر: مواقع اخبارية