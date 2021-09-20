عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 20-9-2021



العناوين

الأخبار

ـ الدكاكين الجامعية: نهاية التعليم العالي؟

ـ تأخير جديد للبطاقة التمويليّة!

ـ هل من خيط بين نيترات بعلبك ونيترات المرفأ؟

ـ لبنان يجني ثمار «المتاجرة» السياسية بملف ترسيم الحدود

البناء

ـ وزير الدفاع السوري في عمّان: إعلان أميركي برفع الحظر السياسي بعد الاقتصادي

ـ ملف الترسيم يعود إلى الواجهة من بوابة تلزيم هاليبرتون… فهل كان تحرّشاً؟

ـ جلسة الثقة اليوم: غياب الحريري… والثقة على عتبة الـ 100 صوت

الجمهورية

ـ اليوم ثقة وغداً الرهان

ـ باريس الى الشق الثاني من مبادرتها؟

ـ الإنتخابات: تغييرات كبرى تلوح

ـ «الحقبة الميقاتية»: الوقت قاتل

ـ اتفاقيات التطبيع.. سنة بعد التوقيع

اللواء

ـ جلستان للحكومة أسبوعياً بعد الثقة… وتريُّث خليجي بالانفتاح!

ـ واشنطن تتجاوز «بواخر النفط» وتحرّض على حزب الله.. والمحروقات وسعر الدولار في الواجهة

ـ الاحتلال يعلن توقيف آخر معتقلَين فلسطينيَّيين فارَين من سجن “جلبوع”

ـ بغداد تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة

الديار

ـ المحروقات… إستحقاق خطر اجتماعياً قد يُطيح فعالية حكومة ميقاتي التي تأخذ الثقة اليوم

ـ «إسرائيل» تختار شركة أميركية للقيام بحملة حفر في البحر… ولبنان غارق في أزماته

ـ هل من تداعيات مُباشرة على الوضع اللبناني جرّاء ملف الغواصات الأوسترالية؟

النهار

ـ “تسابق نفطي” إيراني إسرائيلي… على لبنان!

ـ أوستراليا ترفض اتهامات فرنسا لها بـ”الكذب”

ـ عبد اللهيان سيلتقي في نيويورك نظراءه من أطراف الاتفاق النووي

ـ اعتقال آخر أسيرين وإسرائيل وصفت الفرار بـ”المحكم”

الاسرار

البناء

– قالت مصادر حكومية انّ رئيس الحكومة يتجه لتوظيف عائدات لبنان من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة المتبقية بين الإنتاج والطلب في الكهرباء إذا اعتمد جرّ الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية بتمويل البنك الدولي وتمّ تكرار التفاهم مع العراق سنوياً.

– قال مصدر دبلوماسي إنّ زيارة وزير الدفاع السوري الى الأردن تشكل تكريساً لنهج رفع الحظر الأميركي عن تواصل الحكومات العربية مع الحكومة السورية بعد الاجتماع الذي عُقد في عمّان لوزراء الطاقة في الأردن وسورية ولبنان ومصر لبحث جرّ الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان عبر سورية…

الجمهورية

ـ لوحظ أنّ مسؤولاً يحاول تأمين أكبر ثقة وغطاء لعمله، ويسعى الى عدم خسارة ثقة أي فريق سياسي.

ـ أكد قطب سياسي أنّه ليس منزعجاً من إعطاء وزيره حقيبة متواضعة، بعدما أصبحت الحقيبة الوازنة تشكّل عبئاً، كونها ترتّب مسؤوليات كبيرة وسط قدرات شحيحة.

ـ تنتظر سيدة لبنانية منذ ثلاثة أيام في غرفة الطوارئ في إحدى مستشفيات بيروت في انتظار توافر غرفة لإيوائها.

اللواء

– أحبط رئيس الحكومة محاولة شبه رسمية للتشويش على العلاقة المميزة التي تربطه برئيس مجلس النواب، ولسان حاله يقول: خيّطوا بغير هذه المسلّة!

– بدأت تظهر إلى العلن تحليلات منسوبة لرئيس الجمهورية وفريقه حول ما «حققوه من إنتصارات في تشكيل الحكومة الميقاتية»، هي أشبه ما تكون مزايدات إنتخابية لجمهورهم الشعبي!

النهار

– في ضوء ما تضمنته مقدمة فقرة الطاقة من البيان الوزاري حول زيادة ساعات التغذية في “مرحلة أولى”، توقع مصدر متابع العودة إلى نغمة البواخر، على أن يبدأ ذلك بتمديد العقود القديمة قبل نهاية أيلول الجاري لتلتحق بخط الغاز، بالرغم من فضيحة عمولاتها.

– يجري سباق خدماتي بين بعض الوزراء السابقين الموالين لرئيس حزب ونائب في الجبل وبين حزب قديم، على أبواب الاستحقاق الانتخابي.

– اعتذر رئيس حزب مسيحي بلباقة عن عدم المشاركة في مؤتمر معارض، على اعتبار أنّه أرسى تحالفاته وخطّه السياسي مع المجتمع المدني وشخصيات مستقلة.

نداء الوطن

ـ يخشى مرجع حكومي من ان يدفع ثمن التوتر الاميركي الفرنسي فيوضع على لائحة العقوبات الاميركية بسبب النفط الايراني.

ـ من المتوقع ان يصدر عن لجنة الطعون في الجامعة اللبنانية قرار بالغاء الدعوة لانتخاب عمداء جدد في محاولة لابقاء القديم على قدمه لأسباب متصلة بالمحاصصة السياسية.

المصدر: صحف