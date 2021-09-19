لجنة الانتخابات المركزية الروسية: نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الدوما بلغت 40.49% (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2021 - 15:58

لجنة الانتخابات المركزية الروسية: نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الدوما بلغت 40.49% (روسيا اليوم)

منذ 52 mins 19 September، 2021
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