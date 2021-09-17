التعبئة التربوية في حزب الله اختتمت أنشطتها الصيفية بمنطقة صيدا

أعلنت التعبئة التربوية في حزب الله – منطقة صيدا في بيان لها الجمعة اختتام نشاطها الصيفي لهذا العام.

وعرضت التعبئة في تقرير خاص لكافة النشاطات التي نظمت خلالها مسابقات ثقافية متنوعة بمشاركة 188 طالبة، وحملة توعية الكترونية عن مخاطر المخدرات لمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”، وورشة صحية شارك فيها 14 طالبا، وورش ثقافية وادارية متنوعة شارك فيها 55 طالبا وطالبة.

كما جرى هدايا تكريمية للطلاب في 9 بلدات، وإقامة رحلات جهادية إلى مليتا ومحاور المقاومة السابقة شارك فيها 364 طالبا وطالبة، ولقاءات مع ضباط بالمقاومة بمشاركة 380 طالبا وطالبة.

ونظمت رحلات وانشطة تنموية استهدفت بلدات على الحدود اللبنانية السورية شارك فيها 150 طالبا وطالبة، ومسيرات جبلية جهادية شارك فيها 58 طالبا، ليصبح مجموع المشاركين في تلك الأنشطة 1199 طالبا وطالبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام