الفرزلي: انتصار الحكومة هو انتصارها وحدها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 10:58

الفرزلي: انتصار الحكومة هو انتصارها وحدها

منذ 21 mins 17 September، 2021
ايلي الفرزلي
لبنان

توقع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن “تنجح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مسيرتها الانقاذية”، ودعا في حديث اذاعي” الى “احاطتها بكل وسائل الدعم عسى أن تحقق النتائج المرجوة”.
وأشار الى أن “بعض الدول حاولت خلق الأزمات في لبنان بهدف تحريك الشارع، بما يخدم معركتها مع حزب الله، إلا أن ذلك لم يؤد إلا الى خنق الشعب اللبناني، ولذلك أعادت النظر بقراراتها خصوصا بعد وصول النفط الايراني الى لبنان”. وشدد على أن “انتصار الحكومة هو انتصارها وحدها، وليس العهد معها، لأنها عندما تفشل تفشل وحدها أيضا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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