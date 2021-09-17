أبو زيد عرض مع لافرنتييف استجرار الغاز والطاقة وعودة النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 09:20

أبو زيد عرض مع لافرنتييف استجرار الغاز والطاقة وعودة النازحين

منذ 8 mins 17 September، 2021
النائب امل ابو زيد
لبنان

التقى مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل ابو زيد في اطار زيارته موسكو، المبعوث الرئاسي الروسي الى سوريا ألكسندر لافرنتييف، وتم البحث في الاوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لاستجرار الغاز المصري والطاقة الاردنية عبر سوريا إلى لبنان، بعد موافقة الادارة الاميركية، بالاضافة الى التطورات التي حصلت أخيرا في درعا وغيرها.
وتناول البحث موضوع عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى ديارهم، واللقاء المرتقب مع مسؤول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس الامن الاميركي بريت ماكغورك ومواضيع ذات صلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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