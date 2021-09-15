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September 15 2021 - 13:58

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ايران تهدف الى رفع توليد الطاقة الكهروذرية الى 8 آلاف ميغاواط

منذ 13 mins 15 September، 2021
توليد الطاقة الكهروذرية
ايران - عربي وإقليمي

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بانه حسب الدراسات المنجزة يجب رفع توليد الطاقة الكهروذرية في البلاد الى 8 آلاف ميغاواط. وقال اسلامي في تصريح ادلى به مساء الثلاثاء على هامش اجتماعه بممثل الولي الفقيه وامام الجمعة في محافظة بوشهر، إنه وبغية الوصول الى هذا الهدف ينبغي انشاء عدد اخر من المحطات النووية في البلاد.

واضاف أنه “بناء على ذلك سيتم قريبا توظيف استثمارات عن طريق مختلف الاليات وبالاستفادة من الطاقات الداخلية والشركات الدولية الكبرى للوصول الى توليد 8 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية”.

واكد اسلامي ان الطاقة الذرية تعد طاقة نظيفة واحدى الحاجات الملحة والعاجلة لحاضر ومستقبل البلاد ولا بد من تطويرها لزيادة توليد الكهرباء، مضيفاً أن الكهرباء المولد في محطة بوشهر يبلغ 1000 ميغاواط حيث يجري ضخه في شبكة الكهرباء العامة في البلاد علما بان بنيتنا التحتية هي وفق المعايير الدولية والادارة المهنية الكفوءة.

واوضح أن “توليد الوحدة الاولى بمحطة بوشهر تجاوز 50 مليار كيلوواط/ساعة خلال الاسبوعين الاخيرين”، قائلاً “بشأن الوحدتين الثانية والثالثة في المحطة، رغم وجود تأخر في انشاء هاتين الوحدتين الا ان اعمالهما الانشائية جارية في الوقت الحاضر وتبذل الجهود لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وفق الجدولة الزمنية المحددة”.

المصدر: ارنا

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