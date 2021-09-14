مياه سوريا.. تكذب الغطاسين.. – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 21:58

مياه سوريا.. تكذب الغطاسين..

منذ 42 mins 14 September، 2021
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تقارير مصورة - لبنان

مياه سوريا.. تكذب الغطاسين..

المصدر: قناة المنار

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