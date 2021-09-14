إيران ستسلم 20 مليون جرعة من لقاح فخرا لوزارة الصحة بنهاية العام

أعلن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا اشتياني أنه بحلول الأشهر الثلاثة المقبلة سيزداد إنتاج لقاح فخرا إلى 5 ملايين جرعة شهرياً، وبحلول نهاية العام، سيتم تسليم 20 مليون جرعة من اللقاح لوزارة الصحة.

وأضاف العميد اشتياني في مراسم بدء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح فخرا: “بدأنا العمل في مجال مكافحة فيروس كورونا منذ عام 2019 بجهود الشهيد محسن فخري زاده ورفاقه”، قائلاً إن “هذه المجموعة نجحت في إنتاج لقاح فخرا الإيراني”.

ولفت وزير الدفاع إلى أنهم في المرحلة الأولى تمكنوا من إنتاج حوالي مليون جرعة شهرياً، والتي سيتم تسليمها إلى وزارة الصحة.

كذلك، أشار إلى أنه بحلول الخريف المقبل ومع التطور الحاصل والمصانع التي تم إنشاؤها، سيزيد إنتاج لقاح فخرا إلى 5 ملايين جرعة شهرياً، وبحلول نهاية العام سيتم تسليم وزارة الصحة 20 مليون جرعة من اللقاح.

ومن جهاه، أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الدكتور بهرام عبداللهي أن لقاح فخرا من اللقاحات الفعالة وعالية الجودة، مضيفاً أنه “من دواعي الفخر والاعتزاز أن قائد الثورة الإسلامية استخدم اللقاح الإيراني”.

وبدأت المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح فخرا الإيراني صباح اليوم بحضور وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا اشتياني في مؤسسة الصناعات الدفاعية، حيث تلقى اللقاح في هذه المراسم الدكتور “رضا الله ورن” رئيس دائرة الصحة في وزارة الدفاع، ومن المقرر أن يبلغ عدد المتطوعين لتلقي لقاح فحرا في مرحلته الثالثة 40 ألفاً.

المصدر: الميادين