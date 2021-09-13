الصورة التذكارية للحكومة الجديدة بحضور الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 14:34

الصورة التذكارية للحكومة الجديدة بحضور الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري

منذ 1 ساعة 13 September، 2021
صورة تذكارية للحكومة
لبنان

صورة تذكارية للحكومة

المصدر: تويتر رئاسة الجمهورية

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