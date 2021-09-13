بدء توافد الوزراء الى القصر الجمهوري – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 11:34

بدء توافد الوزراء الى القصر الجمهوري

منذ 49 mins 13 September، 2021
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