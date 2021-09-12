الكاظمي ورئيسي: تأكيد على أهمية العلاقة والروابط بين البلدين

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رغبة بلاده إقامة أفضل العلاقات مع كل دول الجوار. وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، بطهران “ناقشنا مع الرئيس الايراني مجموعة من الملفات الثنائية بين البلدين وزيارتي لايران للمرة الثانية هذه السنة تدل على أهمية العلاقة والروابط بين البلدين”. وأضاف “ناقشنا مشاريع اقتصادية استراتيجية وبينها خط سكك حديد شلامجة – البصرة، كما بحثنا التبادل التجاري وسبل زيادته”.

وأكد الكاظمي ان “العراق يريد أفضل العلاقات مع كل دول الجوار والخلاص من تبعات الحروب العبثية والدكتاتورية وما لحق بالعراق من الحرب على داعش”، متابعاً “نسجل شكرنا لكل من دعم العراق ضد داعش ونقدم جزيل الشكر لايران في وقوفها مع العراق منذ اللحظة الأولى ضد هذه الجماعات الظالة والعراق موقفه ثابت باتجاه العلاقات مع ايران”.

من جهته، أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، أن الكاظمي وافق على زيادة عدد المشاركين الايرانيين في زيارة الاربعين. وقال الرئيس الايراني إن “علاقاتنا مع العراق جيدة على كافة الصعد، لكننا نستطيع تعزيزها أكثر”، مضيفاً “خبر الغاء تأشيرات الدخول بين العراق وايران خبر مفرح ونرحب بموافقة الجانب العراقي على هذا الأمر”.

المصدر: الفرات نيوز +موقع العالم