قوى الأمن: توقيف 21 مطلوبا بجرائم مختلفة في طرابلس وأحيائها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“كثرت في الآونة الأخيرة جرائم السلب والسرقة وترويج المخدرات وتعاطيها في مدينة طرابلس وأحيائها. وفي سبيل الحد من انتشار هذه الجرائم، كلفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للعمل على تحديد أماكن تواجد المطلوبين للقضاء والمشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم، للعمل على توقيفهم.

بعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات من الشعبة، بتاريخي 6 و7/9/2021، من توقيف 21 مطلوبا للقضاء بجرائم مختلفة (سرقة سيارات، مخدرات، سرقة، إطلاق نار…) وذلك في مناطق: طرابلس، القبة، التل، الزاهرية، ساحة النور، أبي سمراء، الميناء، باب الرمل، وقد جرى ضبط مسدسين حربيين، دراجة آلية لا تحمل رقم هيكل (تم مسحه)، وكمية من: حبوب الكبتاغون، حشيشة الكيف والسالفيا.

أودع الموقوفون والمضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام