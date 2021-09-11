“بيونتيك” تقترب من إقرار لقاحها ضد كورونا للأطفال من 5 إلى 11 عاماً

قال مديران تنفيذيان بارزان في شركة “بيونتيك” لمجلة “دير شبيغل” الألمانية إنّ الشركة ستطلب خلال الأسابيع القليلة المقبلة الموافقة في أنحاء العالم على استخدام لقاحها للوقاية من فيروس كورونا، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة و11 عاماً.

وقالت أوزليم توراجي كبيرة المسؤولين الطبيين في الشركة للمجلة الأسبوعية: “بالفعل سنرسل على مدى الأسابيع القليلة المقبلة نتائج تجاربنا على الأطفال من سن الخامسة للحادية عشرة للجهات التنظيمية حول العالم، ونطلب الموافقة على استخدام اللقاح مع تلك الفئة العمرية وأيضاً هنا في أوروبا”.

والثقة البادية في التصريحات تسلط الضوء على أنّ بيونتيك، التي تتعاون مع فايزر، لها صدارة في السباق للفوز بإقرار واسع النطاق للقاحات للأطفال تحت 12 سنة في الدول الغربية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”بيونتيك” أوجور شاهين للمجلة إنّ بيانات التجارب تعد الآن لإرسالها للجهات التنظيمية “وكل الأمور تبدو جيدة وتسير وفقاً للخطة”.

يُذكر أنّ كوبا بدأت حملة تلقيح للأطفال فوق سن العامين ضد فيروس كورونا، تمهيداً لعودتهم إلى المدارس.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,593,164 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019.

المصدر: الميادين