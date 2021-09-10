الصحة العالمية: تشاؤم حيال قدرة اللقاحات على التخلّص من كورونا

بدا مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه أكثر تشاؤماً بشأن قدرة النسبة المرتفعة من التحصين وحدها على وقف تفشّي كوفيد-19، بفعل ظهور متحوّرات من فيروس كورونا الجديد قلّلت من احتمال تشكّل مناعة جماعية. ومع تزايد احتمال أن يبقى المرض متفشياً على المدى الطويل، دعا كلوغه إلى “الاستباق لتكييف استراتيجياتنا الخاصة بالتحصين”، خصوصاً في ما يتعلق بالجرعات التعزيزية.

وكان كلوغه قد صرّح، في مايو/ أيار الماضي، بأنّ “الوباء سوف ينتهي عندما نحصّن بالحدّ الأدنى 70 في المائة” من سكان العالم. وعندما سُئل عمّا إذا كان هذا الهدف ما زال صالحاً أو ما إذا كان ينبغي رفعه، أشار كلوغه إلى أنّ المتحوّرات الجديدة شديدة العدوى، لا سيّما متحوّر دلتا الذي ظهر للمرة الأولى في الهند في إبريل/ نيسان الماضي، غيّرت المعطيات. وأوضح أنّه عندما أدلى بتصريحه ذلك قبل أشهر، “لم تكن قد ظهرت متحوّرات أكثر قابلية للانتقال”.

بحسب خبراء متخصصين في علم الأوبئة، يبدو أنّ تشكّل مناعة جماعية فقط من خلال اللقاحات بات أمراً بعيد المنال، إلا أنّ التحصين ما زال أساسياً لاحتواء تفشّي الوباء. وفي هذا الإطار، لفت كلوغه إلى أنّ تحقيق مستوى تحصين مرتفع جداً ما زال أمراً أساسياً جداً “لتخفيف الضغط عن أنظمتنا الصحية، وهي في حاجة ماسّة لمعالجة أمراض أخرى غير كوفيد-19”.

من جهة أخرى، قالت العالمة البريطانية سارة كاثرين غيلبرت، التي شاركت في تطوير لقاح “أكسفورد ـ أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19، إنّ جرعات اللقاح التعزيزية لتمديد حماية اللقاحات قد تكون غير ضرورية لأشخاص كثيرين. وأوضحت الأستاذة في جامعة أكسفورد سارة غيلبرت، لصحيفة “ذا تليغراف” البريطانية، أنّ المناعة من اللقاح بقيت فعالة جداً لغالبية الأشخاص المحصّنين، حتى في وجه متحوّر دلتا. أضافت غيلبرت أنّه في حين قد يحتاج كبار السنّ والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة إلى جرعات تعزيزية، فإنّ نظام الجرعتَين القياسي يوفّر حماية دائمة لمعظم الناس.

المصدر: فرانس برس