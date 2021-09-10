دعوة للمشاركة في فعاليات “جمعة الحرية” دعماً الاسرى اليوم الجمعة

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية، الخميس، الى اعتبار يوم الجمعة يوما للغضب الشعبي العارم في مواجهة الاحتلال في كل اماكن التماس، دعما واسنادا للحركة الاسيرة في معركتها ضد السجان وحماية للمتحررين السته من سجن جلبوع.

كما دعت لجنة المتابعة الى تنظيم الفعاليات الشعبية في مختلف اماكن وجود الشعب الفلسطيني، داعيةً للمشاركة في الاعتصام الجماهيري امام مقر الصليب الاحمر في مدينة غزة واداء صلاة الجمعة في المكان.

وجاء ذلك في وقت تشهد فيه المعتقلات الاسرائيلية حملة اقتحامات واسعة، يتخللها تفتيش للاقسام بالسجون وتوزيع الاسرى على الاقسام بعد الاعتداء عليهم.

ورداً على ذلك احرق اسرى من حركة الجهاد الاسلامي عدة غرف داخل سجن النقب رفضاً لانتهاكات قوات القمع الصهيونية تجاههم والتي تأتي على خلفية انتزاع ستة اسراى حريتهم من سجن جلبوع الاكثر تحصيناً.

وشهدت محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة مسيرات وفعاليات عدة خلال اليومين الماضيين لمساندة ودعم الاسرى والمطالبة بحماية الاسرى الستة، وسط تحذير من الفصائل للاحتلال من المساس بحياتهم.

المصدر: فلسطين اليوم