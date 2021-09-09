فرنسا تضع 32 مقاطعة في حالة “التأهب البرتقالي” بسبب الأمطار

وضع معهد الأرصاد الجوية في فرنسا 32 مقاطعة في حالة “التأهب البرتقالي” لمواجهة مخاطر الأمطار والعواصف الرعدية التي ستمتد من الجنوب الغربي إلى منطقة إيل دو فرانس.

ووصف المعهد في نشرة حديثه له هذه الاضطرابات الجوية بأنها “ليست استثنائية”، مضيفا أنه في بعض الأحيان ستؤثر العواصف الرعدية القوية على بعض الأقاليم، مع تساقط البرد أحيانا بكميات كبيرة.

وكانت فيضانات قوية قد اجتاحت في وقت سابق من العام الجاري جنوب غرب فرنسا بعد أيام من الأمطار الغزيرة، واتخذت عدة مناطق من بينها شرق باريس استعدادات لمواجهة فيضانات قبل موجة برد كانت متوقعة.

المصدر: وكالات