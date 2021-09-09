طالبان ترسم علمها على جدران السفارة الأميركية في كابل

نشر الحساب الرسمي لحركة طالبان على موقع تويتر صورة تظهر لوحة كبيرة تمثل علم الحركة على أحد جدران السفارة الأمريكية الخالية في كابول. ويظهر في الصورة العلم الأبيض مكتوب داخله “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، وهو يمثل علم الحركة.

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أخلت سفارتها قبل إنهاء انسحاب قواتها من أفغانستان، وأنزلت العلم الأمريكي من مبنى مجمع سفارتها هناك.

وكانت السفارة قد عملت على مدار أيام على إتلاف وتدمير وثائق حساسة خشية استيلاء حركة طالبان عليها، كما عملت على إتلاف وتدمير جميع الأعلام والرموز الأمريكية في السفارة التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية.

المصدر: المنار