وزراء الطاقة في الأردن ومصر ولبنان وسوريا يتفقون على خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 13:38
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ولايتي معزياً بالشيخ قبلان: كان داعما للمقاومة والنضال ضد مؤامرات الكيان الصهيوني الغاصب وتحرير القدس الشريف
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أمين عام الجهاد الإسلامي يتلقى اتصالا من نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتهنئته بعملية "انتزاع الحرية"
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وحدات من الجيش السوري تدخل أحياء درعا البلد وتبدأ عملية تثبيت نقاطها وترفع العلم السوري في اطار تنفيذ الاتفاق المعلن
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أندونيسيا: مقتل 41 شخصا على الأقل واصابة العشرات بجروح في حريق اندلع بسجن تانغيرانغ قرب العاصمة جاكرتا
روسيا: قتلى وجرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني بضواحي موسكو تسبب بانهيار عدد من الشقق السكنية
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السفير اللبناني في غينيا فادي زين للمنار: لم نتبلغ بإصابة أي من أفراد الجالية اللبنانية بمكروه وممتلكاتهم وأعمالهم بخير
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
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الخارجية الفرنسية تدعو إلى إدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا وتطالب بالعودة إلى النظام الدستوري
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مقتل 4 أشخاص بينهم رضيع برصاص قناص سابق في الجيش الأميركي في مقاطعة بولك بولاية فلوريدا
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزراء الطاقة في الأردن ومصر ولبنان وسوريا يتفقون على خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري
منذ 27 mins
8 September، 2021
الاردن
الغاز المصري
وزراء الطاقة
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