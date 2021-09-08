وزراء الطاقة في الأردن ومصر ولبنان وسوريا يتفقون على خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 13:38

وزراء الطاقة في الأردن ومصر ولبنان وسوريا يتفقون على خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري

منذ 27 mins 8 September، 2021
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