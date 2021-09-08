دراسة: الجرعة الثالثة من لقاح سينوفاك تحمى من متغير دلتا سريع الانتشار

وجد فريق من الباحثين الصينيين أن جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا سينوفاك يمكن أن تعزز الاستجابة المناعية الضعيفة لمتغير دلتا شديد العدوى والانتشار، وأظهر المشاركون فى الدراسة الذين تلقوا نظامًا من ثلاث جرعات من سينوفاك قدرة تحييد أعلى بأكثر من مرتين ونصف ضد دلتا بعد أربعة أسابيع من الجرعة الثالثة الأخيرة، مقارنةً بأولئك الذين تلقوا جرعتين أو تعافوا من عدوى كورونا المكتسبة بشكل طبيعى.

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post قال الباحثون بمن فيهم علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة بكين وصانع اللقاح إن بياناتهم تشير أيضًا إلى أن جرعة ثالثة ستسمح بحماية اللقاح لفترة أطول، وكتبوا فى ورقة بحثية صدرت على الخادم medRvix النتائج “تبرر استخدام نظم التحصين ثلاثية الجرعات للقاحات المعطلة”.

وكتبوا: “تظهر نتائجنا أن جرعة ثالثة معززة من اللقاح المعطل يمكن أن تثير استجابة خلطية سريعة وقوية وطويلة الأمد للتذكر”.

وأوصى مسئولو الصحة الصينيون أواخر الشهر الماضى بجرعات معززة للفئات المعرضة، لكنهم قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة قبل أخذ جرعة إضافية فى الاعتبار.

وتستخدم خمسة من اللقاحات السبعة المستخدمة محليًا منصة معطلة تعتمد على نسخة ميتة من الفيروس لتحفيز الاستجابة المناعية.

ويعد لقاح سينوفاك لكورونا من بين المنتجات التى تتصدر الانتشار المحلى، والذى تجاوز مليارى جرعة كما يستخدم اللقاح المكون من جرعتين على نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم.

وتم نشر بيانات محدودة من العالم الحقيقى حول مدى جودة دفاع اللقاح ضد متغير دلتا، والذى من المتوقع أن يصبح مهيمنًا فى جميع أنحاء العالم تقدم العديد من البلدان جرعات ثالثة من لقاحات أخرى كدعم لجرعات سينوفاك بعد مخاوف من انتشار العدوى مع انتشار دلتا.

لكن صانعى اللقاحات على مستوى العالم أبلغوا عن تضاؤل الحماية ضد السلالة، خاصة ضد الأمراض التى تظهر عليها أعراض.

المصدر: وكالات