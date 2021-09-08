عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاربعاء 8-9-2021

العناوين

الأخبار

– «وصايا» رياض سلامة: تعوّدوا على الفقر… الدولار إلى 35 ألف ليرة

– بري حذّر ميقاتي من التنازل لعون… وإلّا فلن يشارك في الحكومة

– الخيارات البديلة متاحة: الاتفاق مع صندوق النقد ليس قَدَراً

البناء

– الحكومة في مخاض الولادة… لكن القيصرية والإجهاض خطران قائمان

– الملتقى العربي من أجل لبنان المقاوم: من التحرير إلى التغيير

– أبعد من نفق الحرية… معادلات جديدة

الديار

– تلاشي الايجابية الحكومية ودعوات اوروبية لمعاقبة مُعطّلي حل الأزمة اللبنانية

– العقد الحكومية تراوح مكانها… واللواء ابراهيم يخرج «مصدوماً» بعد كل اجتماع

– التأليف أمام الفرصة الأخيرة قبل الدخول في خيارات بديلة مُعقدة

الجمهورية

– قطبة مخفيّة تطيح التأليف

– على نار لبنان تنضج التسوية

-ّ إيجابيات وسلبيات تتقاذف كرة التأليف.. وبري يستعين بالدعاء

اللواء

– طبخة الحكومة: سباق بين عضّ الأصابع.. ودخان بعبدا!

– عون يطمح لحكومة مطواعة أو لحكم لبنان منفرداً حتى إشعار آخر

– أيام صعبة تنتظر اللبنانيين مع اقتراب رفع الدعم

النهار

– رفع الدعم لن ينتظر الحكومة الوهمية!

– الإطاحة بالانتخابات بحكومة ومن دونها

– هل طرأت معطيات جديدة على مسار التأليف؟

الاسرار

الأخبار

– يبدي قياديّون في تيّار المستقبل استغراباً شديداً من عدم اكتراث السعودية للانفجار الذي وقع في بلدة التليل العكارية، ولم يسارعوا إلى مدّ يد العون أو تقديم المساعدات وعلاج الجرحى كما جرت العادة عند وقوع أحداث في منطقة عكار والشمال عموماً، في المقابل، سارع الأتراك إلى استغلال الموقف والتحرّك على الأرض وتقديم بعض المساعدات ونقل بعض الجرحى إلى تركيا للعلاج.

– اعتذر الوزير أكرم شهيّب، باسم النائب السابق وليد جنبلاط، من رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، عمّا بدر من النائب وائل أبو فاعور بحق الفرع أثناء اتصال له مع الضابط المسؤول في البقاع عن توقيف عناصره صهريج مازوت يخصّ نائب راشيا، وكان أبو فاعور قد هاجم «المعلومات»، متّهماً إياه بمصادرة المحروقات على خلفيّة طائفية، كذلك أكّد أبو فاعور أن «شعبة المعلومات» جهاز غير شرعيّ قانوناً، مستنداً إلى عدم تعديل النصوص الناظمة لعمل قوى الأمن الداخلي التي تلحظ وجود فرع للمعلومات لا شعبة، مهمّته محصورة بالأمن العسكري.

– لا تزال إيطاليا وفرنسا تتمسّكان بمنع الإسبان من قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل، عبر الإصرار على الاحتفاظ بمنصب قائد القوات لجنرال إيطالي خلفاً للجنرال الحالي ستيفانو ديل كول الذي تنتهي ولايته الممدّدة مع نهاية العام الحالي.

النهار

– مؤسسة مسيحية ذات طابع اجتماعي ووطني ستصدر بيانا شديد اللهجة حول ما آلت اليه الأوضاع في لبنان، نتيجة تدني مستوى العمل السياسي وغياب الحس بالمسؤولية الوطنية، وبخاصة لدى القيادات المسيحية.

– علم أن دخول الأحزاب والتيارات السياسية على خط ملف المحروقات والسلع الغذائية، بدأ ينسحب على المدارس والجامعات، والوقوف على حاجاتها لتولي هذه المسؤولية.

البناء

– قالت جهات معنية بملف تأليف الحكومة إنّ سبباً غير ظاهر أدّى إلى تأجيل موعد كان يُفترض أن يتمّ أول أمس للإعلان عن تشكيل الحكومة بعدما تمّ التوصل الى تفاهم نهائي على صيغة ليس فيها ثلث معطل لرئيس الجمهورية وقبوله بتبديل حقائب طلبه الرئيس المكلف…!

– توقع دبلوماسي مخضرم غير عربي ان تلجأ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى تقسيم مستقبل وجودها في العراق وسورية على مرحلتين، فتنسحب من سورية أولاً تحت شعار تقاسم الحرب على الإرهاب مع روسيا كلّ في الدولة التي يملك اتفاقاً يشرعن دوره مع الدولة ذات السيادة.

الجمهورية

– بات بعض المراقبين على قناعة بسقوط الطائف وان الصراع على بديله: مثالثة أو لا مركزية إدارية ومالية موسعة.

-إستغرب عدد من رؤساء البلديات والمخاتير مشاركة أحد القائمقامين في لقاء حزبي مع رئيس تيار بارز في حين أن القانون لا يسمح له بذلك.

اللواء

– يجري الحديث عن تعزيز طاقم سفارة دولة كبرى لتتحول إلى مقر رئيسي في الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة..

– ينقل عن مقربين من مرجع كبير رهانهم على أن الحكومة المستقيلة مرشحة للإشراف على إجراء الانتخابات النيابية أيّار المقبل..

– شكل تيّار حاكم «فريق ترويجي وتسويقي» مختص، لبث معلومات لإطعام الرأي العام وقائع غير حاصلة وغير ثابتة!

نداء الوطن

– تبين ان الصيغ المتداولة لتشكيل الحكومة تتضمن اسماء جديدة لتولي حقائب الاقتصاد والتنمية الادارية والشؤون الاجتماعية والعدل، حيث طرح الرئيس ميقاتي اسم مستشار في صندوق النقد لتولي الاقتصاد وتمت تسمية احد المحامين لتولي وزارة العدل واستبدل رئيس الجمهورية الاسم المطروح للشؤون الاجتماعية.

– توقعت مصادر متابعة ان تطرأ مستجدات مفاجئة في الشارع من خلال تزخيم التحركات الشعبية لتجمعات منضوية تحت لواء الثورة.

– لوحظ ان كميات المحروقات المصادرة من قبل القوى الامنية قد تم توزيعها تحت اشراف شخصيات سياسية وأمنية على بعض البلديات والاصدقاء وقد عادت الى السوق السوداء بالمفرق.

المصدر: صحف