روسيا: كييف تحرض الأوكرانيين على الكراهية ضد روسيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء على هدم النصب التذكاري المقام في العاصمة الأوكرانية إحياء للصداقة بين كييف وموسكو.

وأشارت زاخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة إلى أن الجانب الأوكراني حاول تقديم هدم النصب على أنه انتصار لا بد من الاحتفال به.

وقالت المتحدثة: “تعتقد كييف فيما يبدو أن الأوكرانيين العاديين لم تبق لديهم مناسبات أخرى للاحتفال بها”.

وأعربت الدبلوماسية عن أسفها لهدم النصب المقام في كييف عام 2001، مستذكرة ملاحظة أدلى بها مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كتب في مقالته عن “الوحدة التاريخية بين الروس والأوكرانيين”، أن كل من يكره روسيا هو الذي يعلَن في أوكرانيا اليوم “وطنيا مستقيما”.

وتابعت: “نرصد بشيء من المرارة التمسك المتعنت للنظام القائم في كييف بتأجيج مشاعر الكراهية لدى سكان أوكرانيا ضد كل ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بروسيا”.

المصدر: سبوتنيك