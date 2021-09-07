الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهار الجمعة مساء، حيث يتحول الى طقس متقلب ليل الجمعة/صباح السبت. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيلول بين 24 و32).

– الطقس المتوقع في لبنان: الثلاثاء: غائم جزئيا يتحول مساء إلى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل، ورياح ناشطة أحيانا مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. الجمعة: غائم جزئيا يتحول مساء إلى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة أحيانا، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل. يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام