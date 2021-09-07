طليس عن تعرفة النقل:التعرفة الحالية تخضع للسوق السوداء ونتمنى صدور المرسوم التنظيمي

أوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أن “يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إقرار تعرفة النقل والسرفيس بقيمة 25000 ل.ل. وهذا الكلام جاء في سياق نقاش دار في حلقة تلفزيونية حيث قال إن التعرفة الحالية ما زالت على ما هي وإنما ما يجري هو سوق سوداء كما غيره من الحالات والمواد والسلع والاتفاق بين الاتحادات والنقابات والحكومة ينص على أن الحكومة إذا ما التزمت بالاتفاق بسعر صفيحة البنزين بـ 100000 ل.ل. والمازوت بـ 70000 ل.ل. فستكون تعرفة السرفيس بـ 10000 ل.ل. والفان بـ 5000 ل.ل. وإذا لم تلتزم الحكومة بهذا الاتفاق وتصدر المراسيم اللازمة لذلك عندئذ يتم درس التعرفة وفق الأصول مع وزارة الأشغال، ومن خلال الدراسة التي تعد بناء على 17 عنصر التعرفة وأهم عنصرين:

1- أسعار المحروقات.

2- قطع الغيار والصيانة.

وبالتالي المقارنة كانت خلال الحديث أنه عندما كانت صفيحة البنزين بـ 42000 ل.ل. كانت التعرفة بـ 4000 ل.ل. بالمقارنة الحسابية من 42000 ل.ل. إلى ما فوق 100000 ل.ل. أمر طبيعي أن التعرفة ستصل إلى 25000 ل.ل. وما فوق وهل في إمكان الدولة أن تتحمل هذا العبء وهذا السعر على المواطنين؟”.

كما وتمنى طليس على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إصدار المرسوم قبل نهاية الشهر ليبنى على الشيء مقتضاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام